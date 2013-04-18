أين «جامعاتنا» تحديداً ؟

على هامش المؤتمر الدولي للتعليم العالي المنعقد في الرياض قبل يومين، التقطت سطراً لافتاً من رأي لرئيس الجامعة الوطنية في كوريا الجنوبية يتلخص في «أن المنافسة الدولية بين الجامعات أنتجت تركيزاً على مخرجات البحث العلمي، وقللت التركيز على الجودة»، وهو سطر مهم ومستوقف بالفعل، ومغرٍ لأن أضعه بموازاة هادئة مع جامعاتنا المحلية التي ناضل بعضها في الأعوام الفائتة من أجل الصعود في سلم التصنيف العالمي الذي يمنحها الشهرة والضوء وجلب الانتباه، إنما بمعايير لا يشترط أن تقدم لنا جيلاً مختلفاً، ونوعية مطمئنة من المخرجات.

لا تتوافر بين يدي توصيات ورؤى المؤتمر والتي نستحق أن نقرأها ونعرفها، أو أن تمر على عجالة من أمام أعيننا، فنحن البلد المستضيف ومعنيون من باب أولى بالنتائج وتجاوز محطة كرم الضيافة إلى ما هو أبعد على صعيد نمو الإنسان والمكان.

أعود للضيف الكوري ورأيه الذي استوقفني وحمدت الله أنه لم يكن رأياً لاسم سعودي، لحساسيتنا الشديدة من أي رأي أو نقد وطني، لئلا نتفرغ بعده ومعه لمهمات الدفاع والهجوم والأرقام والمشاركات، في ظل أن الميدان خير من يتحدث عن نفسه والإقناع الذي يُبنى على الوهم لا يدوم طويلاً، لكن ما يظل راسخاً في الأذهان والعقول هو الفعل الحقيقي ذو النتائج الملموسة الواضحة والمخرجات الميدانية الغنية لا تلك المتكئة على الأرقام والصور الفاتنة المحملتان بالإدهاش اللحظي، والمغلفتان بفقر منتظر مع مرور الزمن.

برفقة ضجيج التصنيف القديم والقابل للتجدد نصل إلى ما يشبه الإيمان التام بأن الأعمال البحثية أنهكت الجامعات السعودية، واستنزفت موزناتها، وعادت بمردود ضئيل على المشهد الوطني، صحيح أنها تضيف للهامش الشكلي وتسحب من الرصيد الحسابي، إنما بمساحة تأثير ضعيفة تحتاج إلى أفعال مساندة حتى ترى النور وتُحْصَد الثمار الصريحة، لأنها أبلغ رد على من تأكله القناعة الداخلية في أن التعليم العالي وجامعاتنا المجتهدة يعملان لأجل لفت انتباه الآخرين، وحيازة إعجابهم وثنائهم، لكنهما لا يقدمان الجيل المحفز، ولا يزرعان التفاؤل بالمستقبل في أعين من يعنيهم هذا المستقبل سوى عبر مجهودات فردية وابتكارات استثنائية يلتقطها فلاش عابر، لكنه يمضي ولا يعود لها إلا متأخراً جداً، وقد لا يعود!

الجودة في الجانب الآخر تجاهلتها الجامعات، ومن يدعي منها أنه مضى قدماً في أسسها ومفاهيمها وحصد نتائجها، فليقنعني بالأرقام، وليشرح لي أين كان في الأعوام الفائتة، وليعترف بأنه لم يضرب للتصنيف ولا للمنافسات العالمية أي حساب، مع قناعتي القابلة للتغيير والتراجع أن بعض جامعاتنا - بارك الله فيها وزادها حماسة ونشاطاً - لم تضرب حساباً للبحث العلمي ومخرجاته، ولم تشكل لها الجودة هاجساً في ما مضى من الوقت. البناء الأسمنتي والمسابقات الاعتيادية والمشاركات المحلية المنهجية كانت حاصدة التفكير والإمكانات والجهود!



*نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية