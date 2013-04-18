إصدار 3 ملايين تأشيرة عمرة و2،5 مليون معتمر من الخارج

بلغ عدد تأشيرات العمرة التي منحتها وزارة الحج منذ انطلاق الموسم في شهر صفر الماضي وحتى الآن أكثر من 3 ملايين تأشيرة، في حين بلغ عدد القادمين لأداء نسك العمرة 2،5 مليون معتمر وفق ما أكده وزير الحج د.بندر حجار ونشرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية.

وأوضح حجار أن قطاع العمرة يلاقى مساعٍ حثيثة للرقي به كما ونوعا بهدف خدمة المعتمرين وإنهاء إجراءات قدومهم وخدماتهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم.

وبحسب وكالة "أنباء الشرق الأوسط" فإن عدد القادمين لأداء العمرة من خارج السعودية بلغ مليونين و634 ألفا و934 معتمرا.

وكان نائب رئيس اللجنة السعودية للحج والعمرة المهندس عبد الله قاضي قد كشف في تصريحات له مؤخرا عن أن أغلب المعتمرين من خارج المملكة الذين قدموا لمكة المكرمة هم من مصر بالدرجة الأولى، تليها باكستان، ثم تركيا.