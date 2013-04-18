الأمطار تغسل الجنادرية.. والبَرد يهاجم محلات الرياض

تعرضت العاصمة السعودية الرياض، أمس الأربعاء، لموجة أمطار غزيرة على أحيائها الشمالية والشرقية، مصحوبة بزخات من البَرد. وتضرر أحد مجمعات "أسواق السدحان" التجارية في حي الصحافة شمال الرياض بعد سقوط وتهشم الزجاج الأمامي لواجهته بسبب قوة البَرد.

كما شهد موقع مهرجان الجنادرية تقلبات جوية بدأت برياح سطحية مثيرة للأتربة حدّت من مدى الرؤية الأفقية، تلتها أمطار متوسطة.

وتوقعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس توالي انخفاض درجات الحرارة على شمال شرق وأجزاء من وسط السعودية، خاصة الشمالية منها، يصحبها نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

كما توقّعت الأرصاد استمرار السحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية والأجزاء الجنوبية من شرق ووسط السعودية يشمل ذلك العاصمة الرياض.

وكانت الرياض ومنطقة القصيم مع المنطقة الشرقية تعرضت، الثلاثاء والأربعاء، لموجات متنوعة وغير متوقعة من الغبار والأمطار الغزيرة. وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة نبهت عبر النظام الآلي للإنذار المبكر من هطول أمطار رعدية على منطقة الرياض، تشمل العاصمة الرياض والخرج والدوادمي والمجمعة والطريق الواصل إلى المنطقة الشرقية والأجزاء الواقعة من ودادي الدواسر إلى العاصمة الرياض تستمر حتى صباح الأربعاء.

وأكدت الرئاسة أن الحالة تتمثل في تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، تتخللها سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار. وأهابت الرئاسة من المواطنين والمقيمين إلى ضرورة متابعة موقعها الإلكتروني لمعرفة كل جديد عن التقلبات الجوية.

وامتدت الأمطار إلى الخرج شمال الرياض، كما وصلت إلى المنطقة الغربية دون أن تسجل أضرار مادية تذكر حسب تأكيدات الدفاع المدني في رنية.