الملحق السعودي بأميركا: لا يوجد "مشتبه به" بين المبتعثين

أعلن الملحق الثقافي بسفارة المملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة، الدكتور محمد العيسى، أن كافة التحقيقات التي أجريت مع السعوديين المستجوبين على خلفية تفجيرات بوسطن، أثبتت عدم تورطهم بالحادثة، وفقاً لتصريحاته التي نشرتها صحيفة "الوطن" السعودية.

وقال العيسى "لقد تلقيت اتصالاً من السلطات الأمنية الأميركية أكدت فيه أن الحادث محلي"، وذلك في أول إعلان عن الجهة المنفذة.

وأكد الملحق الثقافي أن السلطات الأميركية أبلغته أن إجراءات التحقيق التي تمت خلال الأيام الماضية، توصلت إلى عدم تورط أي سعودي إطلاقاً في الحادثة، ولا حتى بشبهة جنائية، وجدد التأكيد على أن الطالب الذي أعلن في وسائل الإعلام عن التحقيق معه كان يدلي بشهادة في التفجير، دون توجيه أي اتهام.

وطمأن العيسى على صحة الطالبين السعوديين المصابين بالحادثة. وقال "لقد قمت بالاتصال بالحربي والعجاجي وهما بصحة جيدة، كما قام مساعد الملحق الثقافي بواشنطن بزيارتهما والاطمئنان عليهما".