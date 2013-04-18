تدشين مشروع "إطعام" في المنطقة الشرقية بالسعودية

وقع الأمير سعود بن نايف، أمير المنطقة الشرقية، على الوجبة رقم 200 ألف خلال زيارة مقر مجلس إدارة الجمعية بالدمام، معلناً التشغيل الرسمي لبنك الطعام (إطعام)، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه الجمعية في عدم إهدار نعمة الطعام والعناية بها حتى تصل إلى من يحتاجها. كما عبر عن سعادته بما شاهده من حرفية عالية في الأداء في مثل هذه المشروعات الخيرية.

وطالب أمير المنطقة الشرقية أعضاء الجمعية بمضاعفة الجهد بهدف نشر ثقافة حفظ النعمة، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجمعية لإيصال الأكل للمستفيدين.

من جانبه، أكد حمد الضويلع، الأمين العام والمدير التنفيذي لـ"إطعام" أن الجمعية تهدف إلى حفظ الأطعمة وعدم الإسراف فيها، ونشر هذه الثقافة، كاشفاً أن من بين أربعة ملايين وجبة غذائية هناك 30% منها فائض بصفة يومية. وقال: "توزع الجمعية يومياً قرابة 600 وجبة في الدمام والخبر والظهران"، متوقعاً أنه بعد 5 سنوات لن يكون هناك فائض للأطعمة في المنطقة الشرقية، سواء في المطاعم أو قاعات الأفراح.