شاب يزوّر ختماً رسمياً ليثبت أنه "طالب هندسة"

حكم على طالب يدرس في المرحلة الثانوية في جدة بالسجن لمدة سنة مع غرامة ألف ريال تعزيراً له بسبب قيامه بتزوير أختام رسمية تعود للسفارة السعودية في صنعاء، وختم بها شهادة مزورة تفيد بأنه يدرس في كلية الهندسة بإحدى الجامعات اليمنية بحسب ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

وقررت الدائرة الجزائية الثالثة بالمحكمة الإدارية في جدة إيقاف تنفيذ الحكم نظرا لصغر سنه وأفادت بأن ممثل الادعاء ذكر خلال الجلسة أن الشهادة المزورة كشفت لدى تقدم والد الشاب إلى فرع وزارة الخارجية بجدة للمصادقة عليها، وبينت أنه قيدت قضية تزوير ضد الشاب، وأحيل للمحاكمة بناء على لائحة اتهام أعدتها هيئة الرقابة والتحقيق، مشيرة إلى أنه جاء فيها اتهام المتهم الأول الشاب مع متهم آخر مجهول الهوية، بالمساهمة في تزوير محرر رسمي يعود للسفارة السعودية في صنعاء، وفق مبلغ مالي متفق عليه بينهما، وأنه استعمل المحرر الرسمي فيما زور من أجله مع علمه المسبق بالتزوير.

