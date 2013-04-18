عندكم طبيب كويِّس

عندما تتصل بمستشفى لأخذ موعد تبادر إلى سؤال موظف حجز المواعيد «من تنصحني به»؟ بطبيعة الحال هو لديه تعليمات بعدم الرد على سؤالك والمكالمات مسجلة، فسيلقي لك إجابة معلبة «كلهم كويسين»! أنا شخصياً ألجأ إلى السؤال عن الجنسية، بالتأكيد كلنا نبحث عن الطبيب السعودي، لكنني في الشرقية لم أصادف طبيبا سعوديا واحدا في مستشفياتها الأهلية، وهم الكثر في الرياض، وكافة المستشفيات الأهلية فيها قائمة على الأطباء السعوديين، وهذه المفارقة كارثة شرقاوية أخرى، وقد طرحت سؤالاً فيما مضى عندما كنت أكتب في صحيفة اليوم «أين خريجو كلية جامعة الدمام التي كانت جامعة الملك فيصل سابقاً» ولم أجد إجابة عليه حتى الآن.



عند فرز الجنسيات مع موظف حجز المواعيد ألجأ إلى تجنب أطباء دولة عربية، الطب أصبح مخيفاً فيها، وأبحث عن أطباء دولة عربية هم الأميز حالياً في الوطن العربي بعد السعوديين الذين لا يعملون إلا في مستشفيات الرياض الأهلية.



بعدها أتوكل على الله وأحجز، عندما أدخل على الطبيب أفحصه فحصا كاملا، وقد وهبني الله قدرة على قراءة الآخرين، فلا أحب الطبيب المهذار «أعرف ما عنده سالفة» أفضل الطبيب الذي يقول الكلام المفيد، التشخيص، العلاج بدائل العلاج إن كان هناك بدائل، وذلك على الطريقة الأمريكية، أركز على نظافة الطبيب هل يغسل يديه بعد الفحص أم لا، ثم أسولف مع الطبيب سواليف عامة، وأرى هل يعنيه آلام الناس ومعاناتهم أم لا؟ وبعد ذلك أصدر القرار النهائي في الطبيب. كل هذا الرعب أدخلتنا فيه وزارة الصحة دون أن تدري.

*نقلا عن صحيفة "الشرق" السعودية