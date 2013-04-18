مواجهة مباشرة بين رئيس بلدية القطيف وشكاوى المواطنين

واجهت رئيس بلدية محافظة القطيف، خالد الدوسري، في أول لقاء مباشر مفتوح له مع المواطنين، أمس الأول، شكاوى وأسئلة وانتقادات تركت حول ملفات عدة، أبرزها الحدود الإدارية والسفلتة والتنمية المتوازنة، جاء ذلك خلال لقاء رعاه محافظ القطيف خالد الصفيان ونشرته "الشرق" السعودية.

وتعرض المواطنون لمشكلات صيانة الطرق وإعادة السفلتة التي قضت على عدد من شوارع المحافظة، ومشكلة تقليص الحدود الإدارية، والبطء في تنمية المخططات السكنية، وعدم توفير مخططات لتكون نواة لامتداد عمراني يساهم في حل مشكلات الإسكان للمواطنين، وكبح جماح أسعار الأراضي.

ووجه مواطنون تساؤلاً حول المشكلة التي تعاني منها المحافظة، من سوء إعادة سفلتة الطرق من المقاولين، وعدم تنمية المخططات السكنية، وعدم توفير مخططات جديدة للأهالي، في الوقت الذي تعاني فيه المحافظة من ارتفاع فاحش في أسعار العقار، وأزمة سكنية حقيقية تحتاج لحلول سريعة وجذرية.

من جهته، اعترف المهندس خالد الدوسري بوجود إشكالية في إعادة السفلتة في طرق المحافظة، سواء من قبل مقاولي البلدية، أو مقاولي الجهات الخدمية الأخرى، واعداً بأن تكون الأمور أفضل في المستقبل، من خلال وجود مشروع مختبر لمتابعة الجودة، مبيناً أنه تم اعتماد مبلغ لإنشاء مختبر وعملية الجودة ومراقبة الجودة، وجارٍ الإعلان عن المشروع.