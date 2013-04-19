إمارة تبوك تدشن جملة من المشروعات بقيمة 1270 مليون ريال

يدشن أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز غداً حزمة من المشروعات التنموية والخدمية الجديدة في محافظة أملج بقيمة 1270 مليون ريال تشمل قطاعات الكهرباء، والتعليم، والبلدية، والطرق، والتعليم التقني والمهني .

وتشمل المشروعات إنشاء محطة أملج للكهرباء الشمالية وإنشاء خطوط هوائية مزدوجة لربط محطة أملج بالشبكة بتكلفة بلغت 750 مليون ريال، وتأسيس مشروعات بلدية بقيمة 159 مليون ريال تشمل أعمال الطرق، وتصريف مياه الأمطار، وتحسين وتجميل مداخل أملج، وتطوير المدن الساحلية، وتحسين الواجهات البحرية، وإنشاء منتزه بحري .

كما تشمل تنفيذ ساحات وحدائق وممرات مشاة وإنشاء سوق للأسماك وآخر للخضار واللحوم , وتأهيل الشوارع والأرصفة في الأحياء الداخلية.

وفي مجال التعليم يضع أمير منطقة تبوك حجر الأساس لمشاريع إنشاء مدارس جديدة للبنين والبنات بتكلفة 7 ملايين ريال ، فيما يتفقد مراحل العمل في 7 مشروعات أخرى رصد لها أكثر من 55 مليون ريال.

كما يدشن سموه المبنى الجديد للكلية التقنية للبنين في محافظة أملج بقيمة 90 مليون ريال، وتقع على مساحة 400 ألف متر مربع وتضم تخصصات الميكانيكا والكهرباء ،تصل طاقتها الاستيعابية لنحو 3000 متدرب.

ويتفقد الأمير فهد بن سلطان مشروعات الطرق الجاري العمل فيها بالمحافظة ،ومنها إصلاح المسار الحالي لطريق ينبع - أملج - حقل ( المرحلة الأولى ) بطول 30 كيلو متراً و( المرحلة الثانية ) بطول 90 كيلو متراً مع إصلاح المدخل الجنوبي للمحافظة بتكلفة 157 مليون ريال.