القبض على 18 "مفحطاً" في حفر الباطن

تمكنت دوريات مرور حفر الباطن من القبض على 18 "مفحطاً" أغلقوا طريق "السفانية – مناخ" الواقع على بعد 120 كيلومتراً شرق محافظة حفر الباطن.

ووفق صحيفة "الشرق" السعودية، وردت بلاغات بإغلاق مفحطين الطريق وحجز المارة لممارسة التفحيط، وتم إعداد خطة مداهمة برئاسة مدير مرور حفر الباطن المقدم ماطر الحميداني وعدد من أفراد مرور المحافظة، والإطاحة بكبير المفحطين وخمس سيارات وعدد آخر من المتجمهرين بينما لاذ البقية بالفرار.

وأوضح مدير مرور محافظة حفر الباطن المقدم ماطر خالد الحميداني أن مرور المحافظة أطاح بـ 18 مفحطاً بعد مداهمتهم بالدوريات السرية، مشيراً إلى تجمهر قرابة 500 سيارة في تقاطع طريق السفانية – مناخ حضروا من جميع مناطق المملكة وقاموا بإغلاق الطريق العام والتفحيط.

وبين الحميداني أنه تم إيقاف أكبر المفحطين بالموقع بعد مطاردته، وصدمه وإيقافه بالقوة الجبرية، فيما لاذ عدد آخر من المفحطين بالفرار.

وكان مدير عام مرور المنطقة الشرقية العميد عبد الرحمن الشنبري وجه مرور محافظة حفر الباطن بانتقال الدوريات للموقع والقبض على المفحطين.