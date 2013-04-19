رجل الهيئة والجنادرية

جميل أن يحضر رجل الهيئة بمنظرة الجميل والمهيب وبدوره المهم في الجنادرية. كما أن لرجل الهيئة الرسمي أن ينكر وجود فنانة تُغني في الجنادرية لأنه حدث لم يُسبق من قبل؛ ولكن ليس بهذه الكيفية. كان يُفترض من الهيئة أن تنسق بشكل مسبق مع القائمين على فعاليات حفل الجنادرية والاطلاع على كامل الفعاليات قبل بدايتها ومحاولة حذف ما يستنكر قبل قيام الحفل، وأن يكون هناك تعاون بين جهاز الحرس الوطني وجهاز الهيئة لأنهما جهازان حكوميان تنفيذيان ويسيء لسمعتهما هذا التجاذب وعدم التعاون.



هيئة الأمر بالمعروف دورها عظيمٌ في الحفاظ على قيم وأخلاقيات المجتمع، ولكن وسائل الإنكار لابد أن تتطور عندها وتكون بطريقة مدروسة بعيدة عن التقليدية المتجسدة في البشت والخيزران. في كل فعالية من الفعاليات الوطنية التي كان آخرها معرض الكتاب والجنادرية تنقلب أفراح الاحتفالات إلى أتراح وتُبث الشائعات بين الناس ويحصل الاصطفاف المشين. المفترض أن تتعاون الهيئة مع جميع الجهات الحكومية كما تعاونت مؤخرا مع وزارة العمل لمنع المنكر قبل حدوثه لا أن تتقاعس وتؤجل التدخل إلى وقت حدوث المنكر وتجمهر الناس وتعقّد الإنكار، ثم تتدخل بشكل عشوائي وتصادمي.



هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم الجهات الحكومية ولها دور ريادي وبارز في حفظ أمن البلد من المنكرات، ولكن ما يؤخذ عليها عدم تطوير أنظمتها ولوائحها وتعاونها مع الجهات الحكومية الأخرى بشكل أفضل وتكاملي. كما أنه ينبغي على رجال الهيئة أن يأمروا بالمعروف بـ «المعروف» وينهوا عن المنكر بلا منكر، وأن لا يركزوا فقط على الإنكار ويهملوا الأمر بالمعروف، وصناعة برامج لهم في الاحتفالات الثقافية والوطنية.

*نقلاً عن "الشرق" السعودية