مجلس الشورى يناقش تغيير الإجازة للجمعة والسبت رسمياً

ينتظر أن يعود مجلس الشورى السعودي لمناقشة موضوع تغيير الإجازة الرسمية للدولة ليومي الجمعة والسبت، بدلاً من الخميس والجمعة، خلال جلسة الاثنين المقبل، تمهيداً لطرحها للتصويت لاحقاً.

وفي هذا الإطار، كشف عضو المجلس، الدكتور خضير القرشي لـ"العربية.نت" أن المجلس سيبدأ الأسبوع المقبل مناقشة هذا المقترح، ولكن لن يكون التصويت في اليوم ذاته: "سيتم مناقشة مقترح تغيير الإجازة خلال الأسبوع المقبل وليس التصويت عليها".

وتابع: "أتوقع أن التغيير سيفيد الجهات المالية والخارجية، وبالنسبة للمواطنين سيكون يوم الجمعة أفضل، كونه بداية الإجازة". وشدد الدكتور القرشي على أن فكرة تغيير الإجازة طرحت من قبل، ولكن لم تناقش، وستكون جلسة الاثنين بداية النقاش الفعلي لها، والعضو عندما يتنبى مشروعاً فإنها تعرض على اللجنة المعنية، وهي بدورها تحدد هل تطرح للنقاش في المجلس أم لا".

وكان عضو اللجنة الخارجية، سعود الشمري الذي تبنى المشروع، رفض في وقت سابق سحب تصويته (دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت)، مطالباً بمناقشتها بشكل رسمي في المجلس.

وشدد الشمري في مقترحه على عدة مبررات تؤيد التغيير، أهمها أن السعودية هي البلد الوحيد في العالم المنفرد بعطلة نهاية أسبوع لا يتفق معه فيها أحد، كما أن السعودية تخالف دول العالم بأربعة أيام، لاختلاف مواعيد الإجازات، إضافة إلى أن الدول المجاورة تعتمد يوم الجمعة والسبت كعطلة نهاية الأسبوع.

ومن جانبه، كشف رئيس اللجنة المالية في المجلس، الدكتور سعد مارق لـ"العربية.نت" أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على نظام الرعاية الصحية النفسية، وأيضاً على نظام إجراءات تراخيص البلدية. كما سيناقش المجلس تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام وتقرير وزارة الزراعة والمياه وتقرير الصندوق السعودي للتنمية.

وفي سياق منفصل، يناقش المجلس هذا الأسبوع العديد من القضايا تحت بند مناقشة تقرير وزارة الخدمة المدنية، حيث يناقش المقترح الذي تقدم بها الدكتور أحمد آل مفرح، حين طالب بتطبيق الفحص الطبي الشامل على موظفي الدولة، سواء المتقدمين أم من هم على رأس العمل للتأكد من عدم تعاطيهم المخدرات.

كما سيناقش المجلس في وقت لاحق، توصية الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري بشأن مطالبة وزارة الخدمة المدنية بإعداد دراسة شاملة لتقييم نظام (جدارة)، وإمكانية تعميمه من حيث المبدأ على مختلف الوظائف.