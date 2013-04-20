تعيين فهد بن عبدالله بن محمد نائباً لوزير الدفاع السعودي

صدر اليوم أمر ملكي يقضي بإعفاء الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز من منصبه وتعيين الأمير فهد بن عبدالله بن محمد نائباً لوزير الدفاع.

وجاء في مضمون الأمر الملكي أنه يُعفى الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع من منصبه، ويُعين الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير.

يذكر أن الأمير فهد بن عبد الله بن محمد آل سعود كان قائداً للقوات البحرية الملكية السعودية وتمت ترقيته إلى رتبة فريق بحري وقائد القوات البحرية في الرابع عشر من أبريل (نيسان) لعام 2002.

أما الأمير خالد بن سلطان فكان عين مساعداً لوزير الدفاع والطيران للشؤون العسكرية، وفي عام 2011 صدر امر ملكي بتعين ولي العهد الأمير سلمان وزيرا للدفاع، وتعيين الأمير خالد بن سلطان نائبا لوزير الدفاع، حتى صدور الأمر الملكي اليوم.