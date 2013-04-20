برنامج ربط إلكتروني يتيح الدخول لملف المريض من أي مستشفى

عرض وزير الصحة السعودي الدكتور عبدالله الربيعة "برنامج الربط الإلكتروني" الذي يتيح إمكانية الاطلاع على ملف مريض معين في جميع المستشفيات خلال لقاء التشاوري مع مسؤولي الوزارة ومديري الشؤون الصحية في المدن والمناطق، حسب ما جاء في صحيفة "الشرق".

ووصف الربيعة هذا المشروع بالـ"ضخم"، إذ يتوجب إنشاء قاعدة بيانات عند الوزارة. وتوقع العمل بالبرنامج خلال فترة تتراوح ما بين سبعة إلى 10 أعوام، وذلك بعد الاستعانة بخبراء لضمان نجاحه.

جاء كلام الربيعة خلال الجلسة الختامية للقاء التشاوري الرابع لمسؤولي الوزارة ومديري الشؤون الصحية في المدن والمناطق. وفي اللقاء استعرض الوزير العديد من البرامج الحديثة التي بدأت الصحة في تطبيقها للارتقاء بجودة خدمات الرعاية الصحية في جميع مدن ومحافظات السعودية.

وفي السياق نفسه كشف الوزير أن وزارته أوقفت التعامل مع بعض شركات الأدوية التي رصدت ملاحظات عليها. واعترف الربيعة بما تعانيه وزارته نتيجة تعثر بعض المشاريع الصحية، غير أنه أكد أن العمل جارٍ حالياً على تنفيذ 127 مستشفى وخمس مدن طبية.



وفي سياق آخر، شرح الربيعة أن برنامج الطبيب الزائر يتم بناء على رصد احتياج المناطق، وأنه يتم توزيع الأطباء الزائرين بحسب الاحتياجات في تلك المناطق، إذ تم التعاقد مع 599 طبيباً زائراً العام الماضي، بينهم 76 طبيباً أميركياً.

كما أفاد أن وزارة الصحة تعمل مع وزارة الخدمة المدنية لتوطين الوظائف الطبية، مبيناً أن إدارة تطوير المهارات القيادية في وزارة الصحة قامت بتدريب أكثر من 200 قيادي من خلال ثماني دورات متتالية على مدى ثلاث سنوات، بالإضافة إلى قيام عدد من القياديين بتطوير كتب السياسات الداخلية لإداراتهم.