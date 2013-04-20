من المعروف أن دور مجلس الشورى الرقابي يتلخص في مراجعة ومناقشة تقاريرالوزارات التنفيذية وفق المادة الخامسة عشرة من نظامه الأساسي (مناقشة التقارير السنوية التي تقدمها الوزارات، والأجهزة الحكومية الأخرى، واقتراح ما يراه حيالها)، ويرفعها المجلس للملك للموافقة عليها، فإذا كانت الوزارات تتحجج بالقِدم وطول الفترة، لرفض توصيات المجلس، فإن دور المجلس الرقابي يكون قد ضعف أو ربما انتهى.

عندما انتقد المجلس أداء وزارة العمل التي تنادي بتوطين الوظائف وتعمل عليها، وتعاقب المقصرين، نسيت نفسها، واعتبرت أن التقرير الذي ناقشه الشورى حول شغر الوظائف داخل الوزارة قديم يعود لما قبل خمسة عشر شهراً، وقال وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير إن التقريرالذي نوقش حول إنجازات الوزارة عام 2011م، نافياً ما تم نقله عن ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة بالوزارة، وقال ما تمت مناقشته تجاوز سنة وثلاثة شهور، وما تم نقله عن أن الوضع الحالي للوزارة (غير صحيح).

نترك وزارة العمل لتخلص نفسها بالطريقة التي تراها مناسبة وقانونية مع مجلس الشورى، ونقف مع آلية التقارير السنوية التي تعد وفق المادة 29 من نظام مجلس الوزراء (على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأُخرى أن ترفع إلى رئيس مجلِس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كُل سنة مالية تقريراً عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المُنقضِية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مُقترحات لحسن سير العمل فيها) يعني هناك ثلاثة أشهر، قبل تسليم التقرير لمجلس الوزراء.

يتجه التقرير إلى لجنة الخبراء بمجلس الوزراء، التي تتولى فحصه وتتأكد من استكماله العناصر الأساسية، قبل إحالته لمجلس الشورى، وهي عملية تحتاج لبضعة شهور أخرى، وعندما يصل للشورى فهناك إجراءات معروفة داخل المجلس ليناقش التقرير من اللجنة المتخصصة، وإحالته إلى المجلس للمناقشة، بمشروع توصيات، وعند المناقشة في الجلسة العامة للمجلس، تأتي تعديلات، بما يسمى بالتوصيات الإضافية، تستغرق من المجلس وقتاً قبل الإقرار، ويصبح الوقت الإعتيادي لتقويم التقرير 15 شهراً، كما ذكر وكيل وزارة العمل في تصريحاته، فلا يحق للوزارة إذن أن ترفض التوصيات بحجة القِدم.



*نقلاً عن "المدينة"