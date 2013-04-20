مخربون يطلقون مناطيد نارية على منطقة مطار البحرين

أطلق محتجون مناطيد متفجرة في منطقة المطار، في محاولة منهم لخنق حركة النقل الجوي، وإفساد أجواء البطولة العالمية التي تستضيفها البحرين سنوياً.

وانطلقت سباقات "فورمولا 1" في البحرين وسط إجراءات أمنية مشددة بعد تهديدات من قبل جماعات متشددة توعدت بعرقلة السباق الذي تعول عليه البحرين في إنعاش الاقتصاد المحلي.

ولم تتأثر الاستعدادات للسباق بالاحتجاجات حتى الآن، على الرغم من الدعوات التي أطلقها معارضون لإقامة السباق للتجمع في تظاهرات مناهضة لإقامته.

واستمرت احتجاجات في بعض القرى الشيعية التي تسيطر عليها جماعات راديكالية معارضة، ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح إثر إلقاء قنابل مولوتوف على الشرطة.

وقال مراسل "العربية" إن بعض المحتجين أطلقوا مناطيد متفجرة على إحدى مناطق المطار، لعرقلة حركة النقل الجوي، مبيناً أن هناك تهديدات من ملثمين لبعض المشاركين لكنها ليست حقيقية ولا صدى لها، ويوم غد سيكون السباق في وقته.

من جهتها، قالت وزيرة الإعلام البحرينية، سميرة رجب، إن الاشتباكات التي وقعت الليلة الماضية كانت من النوع المعتاد، وإن تقارير المعارضة بشأنها تسعى للتضخيم من تأثيرها.

يذكر أن وزير العدل، خالد آل خليفة، حذر الأسبوع الماضي من "تسييس" السباق الذي تدفع البحرين40 مليون دولار سنوياً لاستضافته.