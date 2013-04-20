وقف الترخيص لـ8 أبراج في مركز الملك عبدالله المالي

أوقفت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية الترخيص لـ8 أبراج داخل مركز الملك عبدالله المالي شمال الرياض لعدم استيفائها كل شروط السلامة المعمول بها في إنشاء الأبراج، حسب ما جاء في صحيفة "عكاظ".

وأشارت مصادر مطلعة أن مدير عام الدفاع المدني الفريق سعد التويجري وقف شخصيا وميدانيا على مشاريع المركز، يرافقه عدد من قيادات الإدارات المعنية في الدفاع المدني. ورفض الفريق التويجري وبشدة السماح بمنح أي ترخيص من الدفاع المدني للأبراج الثمانية لعدم توفر شروط السلامة المعمول بها في الأبراج.

وطلب التويجري من القائمين على المشروع الاجتماع مع المعنيين في الدفاع المدني والجهات الأخرى ذات العلاقة لاستكمال شروط السلامة لكي يتم السماح لهم بإكمال بناء البرج وتشغيله.

يذكر أن المديرية العامة للدفاع المدني وكل إداراتها في المناطق تتعامل بشدة مع أي تجاوزات في أي منشأة تكون تحت مهام عمالها من مشاريع أو مصانع وغيرها. وأغلقت المديرية عددا من المصانع الكبرى لتقصيرها في شروط السلامة، وكان آخرها مصنع للمواد الكيماوية في المنطقة الشرقية حدث فيه تسرب بسيط.

الجدير بالذكر أن مركز الملك عبدالله المالي قطع شوطا كبيرا في تنفيذ المشاريع والبنية التحتية، وهو يضم 80 برجا للمكاتب تستوعب 45 ألف موظف، ومساكن وفنادق وخدمات أخرى تستوعب ما يقارب 15 ألف نسمة.