سجن 3 متهمين خططوا لاغتيال أميركيين داخل السعودية

دانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس 3 أشخاص من أصل 6 متهمين في قضية واحدة، فيما قضت ببراءة 2 من المدعي عليهم.

وأدين المتهمون الثلاثة بانتهاج المنهج التكفيري وتأييد أعمال الفئة الضالة داخل المملكة والتخطيط لاغتيال 7 من الجنسية الأميركية داخل السعودية والتنسيق مع أحد الأشخاص من أجل خروج الشباب للعراق والمشاركة في القتال هناك ودعم الإرهاب والأعمال الإرهابية وغيرها من التهم الأخرى التي أدينوا بها .

وحُكم على المدعى الأول والثاني بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافهما مع المنع من السفر مدة مماثلة ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي و(السيديهات) والأجهزة الجوالة المضبوطة معهما .

فيما تمت إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 6 سنوات منذ تاريخ إيقافه .

وقرر المدعي العام والمدانون الأول والثاني والرابع الاعتراض على الحكم ويكون موعد تقديم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها .