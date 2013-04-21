تغريم شركة صينية تمنع موظفيها السعوديين من دخول مكاتبها

عوقبت شركة صينية منعت موظفيها السعوديين من دخول مبنى إداراتها بغرامة تبلغ 145 ألف ريال، حسب ما جاء في صحيفة "الحياة".

إلا أن الشركة التي تعمل في مشروع قطار الحرمين في منطقة مكة المكرمة رفضت العقوبة، واستأنفت قرار مكتب العمل لدى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية. كما أشارت مصادر للصحفية إلى أن الشركة الصينية استغنت عن خدمات مسؤول العلاقات العامة لفرعها في جدة، بدعوى عدم قدرته على إسقاط الغرامة.

وأوضح مسؤول العلاقات العامة المفصول أنه تقدم بشكوى إلى الهيئة الابتدائية لتسوية المخالفات العمالية لدى مكتب العمل في جدة قبل أسبوع، مؤكداً أنه يطالب بتعويض عن فصله من العمل. ووصف المسؤول قرار فصله بأنه "غير قانوني ومجحف"، وأكد أنه لا يطالب بالعودة إلى العمل، نظراً للتمييز في التعامل مع السعوديين، على حد تعبيره.

يذكر أن إدارة التفتيش في مكتب العمل في جدة كانت قد رصدت مخالفات عدة على المنشأة المذكورة. كما أن المتحدث الرسمي في وزارة العمل كان قد أكد أن إدارة التفتيش اكتشفت أن الشركة الصينية أصدرت تعميماً بمنع الموظفين السعوديين من دخول مبنى الإدارة.