جامعات حكومية تستقبل طلاباً فوق طاقتها وأخرى نصف شاغرة

كشفت دراسة أعدها باحث سعودي بناءً على إحصاءات وزارة التعليم العالي، أن ثماني جامعات حكومية تقبل طلاباً بنسبة تفوق عدد المقاعد المتاحة فيها، حسب ما جاء في صحيفة "الشرق".

وشملت الدراسة المبدئية التي عمل عليها الباحث صالح سياب والتي حملت عنوان "الفرص والشواغر في المقاعد الدراسية للجامعات السعودية – 1433/ 1434هـ"، قراءة لإحصاءات خاصة بمخرجات التعليم العالي عن العامين الدراسيين الماضي والجاري. استهدفت الدراسة مساعدة طلاب الثالث الثانوي في البحث عن أفضل فرصة أمامهم للحصول على مقعد دراسي مناسب في الجامعات الحكومية.

وأشارت إلى أن نسبة الطلاب المقبولين في الجامعات تصل الى 85.87% من إجمالي المتقدمين، فبلغ عدد الطلاب المقبولين 146450 طالباً و152376 طالبة. وبلغ عدد المقاعد الدراسية التي لم تشغل حتى وقت إعداد الدراسة، 72828 مقعداً، منها 40767 للذكور و32061 للإناث.

وأظهرت الدراسة أن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تقبل فوق المتاح من عدد المقاعد، وأن نسبة القبول للطلبة بالجامعة بلغت 127%، أي بزيادة قدرها 27% عن الحد الأقصى الذي تستوعبه مقاعد الجامعة.

وحلت بعدها جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الرياض بنسبة 110%، وفي المرتبة الثالثة جاءت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن في الرياض بنسبة 107%، ومثلها جامعة الملك سعود في الرياض. وأوضحت الدراسة أن الأرقام لا تعكس حجم المتقدمين للجامعات وإنما من قبلوا فيها.

وأظهرت الدراسة مشكلة شح المقاعد في جامعات حيث أنها لا تكفي عدد الخريجين من الثانوية. كما سلطت الضوء أيضاً على بعض الجامعات التي تتوافر فيها مقاعد ولا تجد إقبالاً من الطلبة مثل جامعة شقراء التي تبلغ نسبة إشغال المقاعد فيها 48 % فقط. ووصلت نسبة إشغال جامعة الجوف الى 51% و جامعة حائل 60% وجامعة نجران 61%.