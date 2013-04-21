حتى لا تتلبسنا الجريمة

•• لم يكن السعوديون الموجودون في الولايات المتحدة الأمريكية وأكثرهم من الطلاب والطالبات وحدهم هم الذين عاشوا وما زالوا يعيشون منذ الأربعاء الماضي حالة رعب وتوتر فحسب، إثر واقعة بوسطن الأخيرة ثم حريق تكساس أيضاً.. وإنما الوطن كل الوطن كان يعيش نفس الحالة السيئة هذه.. خشية أن تلصق بنا تهمة القيام بذلك التفجير الجبان الذي قتل وأصاب المئات من الأبرياء..

•• عشنا تلك الحالة النفسية القاسية وبالذات بعد أن سربت بعض الدوائر الاستخبارية المعادية إلى وسائل الإعلام الأمريكية معلومة خاطئة وحاقدة تقول إن وراء ذلك العمل اللاإنساني شاب سعودي حتى قبل أن يتحدث الرئيس الأمريكي «أوباما» بأنه لا تتوفر معلومات عن القائم أو القائمين بهذا العمل الحقير..

•• وحتى بعد أن توصلت الجهات الرسمية الأمريكية إلى تحديد الشخصيتين الشيشانيتين المتهمتين بهذا الفعل الذميم.. فإن بعض وسائل الإعلام الأمريكية وغير الأمريكية استمرت في التلويح والتلميح باسم المملكة العربية السعودية تارة.. وبالإسلام والمسلمين تارة أخرى على أنهم «قتلة» و«إرهابيون» و«سفاحون» وأن على أمريكا أن تتطهر منهم جميعا.

•• هذه الحرب النفسية العصيبة.. كلفتنا وتكلفنا الكثير.. ليس مع أمريكا فحسب وإنما مع الكثير من دول وشعوب العالم لأنها تصدر عن خطط وبرامج مدروسة هدفها الأول والأخير هو تشويه صورة هذه البلاد وإنسان هذه البلاد..

•• والحقيقة أن ما قمنا به وما نزال نقوم به منذ أحداث 11 سبتمبر عام 2000م وحتى اليوم.. وإن كان جهدا كبيرا ومضنيا لتصحيح الصورة الذهنية عنا.. إلا أن رواسب تك العملية لم تزل بعد.. إن هي لم تجد من يستخدمها بين وقت وآخر للإساءة إلى علاقات البلدين والشعبين في ظل حالة اهتزاز الثقة فينا.. وإخضاع مواطنينا وصورة بلدنا لحالة من الاستجواب الدائم والملاحقة اللصيقة.. وعدم الطمأنينة إلينا..

•• وهذا يعني أننا مطالبون بالقيام بعمل أكبر وأوسع، أساسه التخطيط والدراسة المعمقان وغايته تنظيف الذهنية الأمريكية وغير الأمريكية التي تنظر إلينا «بارتياب» وتتعامل معنا بحذر شديد وتسيء الظن بشعب عرف على مدى التاريخ الطويل بأنه من أكثر شعوب الأرض هدوءًا وبعداً عن العدوانية لأن ثقافته الدينية ثقافة سمحة.. وليس كما أراد لها المرجفون أو الجهلة والقُصَّر فكرياً أن تكون.. لا سامحهم الله..

•• ولا شك أن هذا العمل الكبير مطلوب ليس فقط من وزارات الدولة وأجهزتها المعنية فحسب وإنما هو مطلوب من كل الهيئات والمؤسسات وحتى من المنزل والمجتمع السعودي.. وإلا سنظل متهمين إلى الأبد بكل مصيبة تقع في أي مكان من هذا العالم وإن لم يوجد فيه سعودي واحد.



*نقلاً عن "عكاظ"