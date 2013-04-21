بدرية البشر: مشاركة الدعاة في خدمة ربحية تخل بوقارهم

انتقدت الكاتبة السعودية، بدرية البشر، مشاركة بعض الدعاة في خدمة صوتية جديدة ربحية في السعودية، معتبرة ذلك استغلالاً للدين وإخلالاً بوقارهم.



وقالت البشر في حديث لنشرة الرابعة على قناة "العربية"، إن مشاركة المشايخ والدعاة في هذه البرامج تتنافى مع ما يقولون به من الاحتساب في سبيل الدعوة.

وأعلن عدد من الدعاة المشاهير في السعودية تبرعهم بالقيمة المالية التي ستعود عليهم من هذه الخدمة للجمعيات الخيرية، فيما اعتبر مغردون على تويتر أن ذلك لا يعفيهم من الانتقاد.

وأثار إطلاق إحدى الشركات السعودية لخدمة التواصل الصوتي مع المشاهير انتقادات حادة في مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع تويتر الأكثر استخداماً في المملكة.

وانتقد مغردون مشاركة الدعاة في هذه الخدمة، الذين حظوا بالنصيب الأوفر من الانتقادات، بتأكيد المغردين على أن استغلالهم للدين لكسب المال يناقض ما ينادون به من ضرورة الاحتساب في الدعوة لله ونشر الدين.

كما أن المشايخ المشاركين يعرفون مشاركة فنانات معهم في نفس الخدمة، ما أثار المغردين على تويتر.

وقالت البشر إنها لا تتحفظ على الخدمة بالنسبة للفنانين والرياضيين، بينما استنكرت منافسة نجوم الدعاة والوعظ لنجوم الفن والرياضة، وخروجهم بطريقة تخل بوقارهم في الدعايات مع المذيعين والإعلامين والفنانين.

وخشيت أن يكون هؤلاء الدعاة أكثر الناس حباً للمال، وأن هذه المشاركة هي إحدى الحيل غير المعهودة بالنسبة لهم.