فرض "السعودة" و"الحراسة" على المطاعم العاملة 24 ساعة

اشترطت توصية أصدرتها 4 وزارات، على مطاعم الوجبات السريعة التي ترغب بالعمل على مدار الساعة، أن تسعود إدارات فروعها وتوظف الحراسات الخاصة عليها، حسب ما جاء في صحيفة "الوطن".

وأكدت مصادر مطلعة للصحيفة أن لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والعمل، والتجارة والشؤون البلدية والقروية، أقرت توصيات لتمديد فترة عمل المطاعم بالوجبات السريعة على مدار الـ24 ساعة. واقتصرت الموافقة على المطاعم الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن والمحافظات.

وشملت التوصيات الالتزام بالضوابط الأمنية، وتوظيف الحراسات المدنية والخاصة على المطاعم، وتزويد المحلات بكاميرات مراقبة خاصة من الداخل والخارج. كما تضمنت التوصيات أن يكون مدير الفرع والمدير المناوب سعوديي الجنسية، وأن تتوافر فيهما صفة حسن السيرة والسلوك. وحذرت التوصية من ترك المبالغ النقدية بالمحل.