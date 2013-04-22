الإدارة العامةلـ... «الكوارث»!

صدى لمقالة أمس، تفضل صديق بإرسال رابط لخبر بثته «واس» في محرم 1433هـ يقول إن وزارة البلديات وافقت على إنشاء إدارة عامة في الوزارة والأمانات والبلديات «بمسمى (الإدارة العامة للكوارث) تتولى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الكوارث، كإجراء فوري تتطلبه وتفرضه ظروف المصلحة».

بحثت فوجدت أن وزارة البلديات اهتمت بمواجهة الكوارث، لكن من خلال الندوات، إذ استضافت ندوة عربية عن الحماية من الكوارث وسلامة المباني في ربيع الأول من عام 1429هـ.

لم استفض في البحث، فلا حاجة لذلك مع توقع الكثير من الندوات والمنتديات قبل ذلك التاريخ، لأننا في ما يتعلق بالاحتفالية بهذه «الفعاليات»، ضربنا كل الأرقام القياسية... ومثلها القرارات.

بحسب علمي لا توجد إدارات فاعلة بمثل هذا المسمى في الأمانات والبلديات، فضلاً عن تأهيلها بالكوادر البشرية المؤهلة والآليات، مع تحضير وتهيئة الرأي العام للتجاوب.

ومنذ صدور قرار إنشاء إدارة مثل تلك حدثت أكثر من كارثة، آخرها غرق تبوك، ولا أذكر أنني قرأت نشاطاً لمثل هذه الإدارة «الأم» في الوزارة، فضلاً عن بناتها في الأمانات والبلديات، طبعاً من الأولى تسميتها إدارة الحماية من الكوارث والتنبؤ بها، لكنها بحسب النص المنشور في الصحف ذلك الوقت والمنقول عن «واس» سميت الإدارة العامة للكوارث.

وإذا عدنا للمنتديات والندوات، سنرى أن لدينا من التنظير ما يكفي لحمل بعارين، على سبيل المثال لنتذكر ما تم في قضية الفقر، وكم منتدى ومحاضرة لتجربة رائدة تبخرت، ومثله الحديث عن استنساخ تجارب الدول الأخرى وزيارات «صيفية» لها من مسؤولين للاطلاع، لكننا عند التنفيذ نتوقف، أو نتأخر لدرجة نفقد فيها القيمة ويتجاوزنا الزمن. لذلك تبدو بعض القرارات، عن «إنشاء...» أو «العمل على ...» مثل المسكنات، غرضها سد «الحاجة» الإعلامية تلك اللحظة، ثم تنسى وننسى إلى أن يحدث ما لا تحمد عقباه بعد نبدأ الحديث في ما تحدثنا عنه!



*نقلا عن صحيفة "الحياة" اللندنية.