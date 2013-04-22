مسؤول صحي: نسب انتشار السكري بالسعودية "غير صحيحة"

كشف الدكتور محمد الصعيدي، مدير عام مكافحة الأمراض الوراثية والمزمنة بوزارة الصحة أن الأرقام التي تتداول عن نسب انتشار مرض السكري في السعودية غير صحيحة، وهي تأتي نتيجة اجتهادات شخصية أو اجتهادات لمنشأة أو مؤسسة أو منطقة، موضحاً أن الأرقام الرسمية صدرت من وزارة الصحة في عام 2005 وأعدت دراسة لها في عام 2008م حيث بلغت نسبة مصابي مرض السكري 28% للأعمار التي تتجاوز 30 عاماً.

فيما وصل معدل الانتشار في المجتمع السعودي كافة إلى 14.1 % إضافة إلى أن هناك عوامل خطيرة مرتبطة بمرض السكري، مثل انتشار السمنة وقلة الحركة وعدم الاهتمام الكافي بأكل الفواكه بالإضافة إلى التدخين.

وقال الصعيدي لـ"العربية.نت" إن التكلفة العلاجية لمرض السكري تزيد عن 2 مليار ونصف دولار .

وأوضح أن الوزارة تقوم على إيجاد أرقام صحيحة مبنية على أسس علمية، فحالياً تقوم الوزارة بالتعاون مع الإدارة العامة للإحصاء بعمل مسح شامل باختيار عينات عشوائية لآخر تعداد سكاني للأعمار التي تتجاوز 15 عاماً عن طريق الحاسب الآلي وزيارتهم بالمنزل وأخذ تحاليل للعينة مع بقية أفراد العائلة، للوصول إلى نسبة محددة للسكري وباقي الأمراض غير المعدية، إضافة إلى دراسة عوامل الخطورة المسببة لكل عينة وإظهار التكلفة التقديرية للسكري وباقي الأمراض غير المعدية.

وتابع الصعيدي قائلاً إن الوزارة استعانت بجامعة واشنطن كونها متخصصة في دراسة مثل هذه الأمراض بعد أن قدموا نتائج ودراسات نفذت على دول عدة في أوروبا والأميركتين .

وشدد الصعيدي على ضرورة التنوع في تناول الطعام واختيار الغذاء المناسب وممارسة الرياضة، مؤكداً أن تناول الفاكهة خمس مرات في اليوم يقي الجسم من الأمراض ويساعده على التخلص من السموم ويجنبه الإصابة من السكري والأمراض غير المعدية.