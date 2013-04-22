المدينة المنورة تفتح أول كلية حقوق للبنات في السعودية

افتتحت أمس أول كلية حقوق للبنات، في جامعة طيبة بالمدينة المنورة، مواكبة لمتغيرات العصر وما يحمله من تطورات، بحسب ما ذكر الدكتور عدنان المزروع، خلال كلمة الافتتاح.

وكشف المزروع، بحسب ما نقلت "الحياة"، عن عزم جامعة طيبة تنفيذ عملية تطوير لمناهجها بإدخال المهارات والقيم، داعياً إلى استخدام وسائل التعليم الحديث، كالمحاكم الافتراضية والاتصال عن بعد بالغرف التجارية.

وأوضح الدكتور صالح الحربي عميد كلية الحقوق للبنات، أن الكلية ستستقبل أول دفعة من الطالبات بداية الفصل الدراسي المقبل، مبيناً أن "عدد أعضاء هيئة التدريس بالكلية 10 معيدين، وثماني معيدات، وسيتم استقطاب أربع معيدات متخصصات في القانون خلال الفصل الدراسي المقبل".

وأضاف المزروع، أن تخريج الدفعة الأولى من طالبات الحقوق سيتم بعد ثلاثة أعوام، وسيتم تأهيلهن للعمل في أهم الأعمال الحقوقية كالتقاضي والعقود والتحكيم التجاري والتفاوض والوساطة.

وذكر المزروع، أن الكلية بدأت بتقديم الاستشارات القانونية، وانه سيجري تقديم المشاورات الحقوقية للمجتمع عبر الكلية إلكترونياً.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة إيمان عزام وكيل الكلية، على حاجة سوق العمل إلى تخصصات القانون من النساء، وذلك لزيادة جودة مخرجات هذه الأقسام.