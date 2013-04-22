يُقيم مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة بديراب، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ومنظمة الإيكاهو، دورات تدريبية في مجالات متخصصة للخيل العربية الأصيلة.

كما سيقوم المركز بتحمُّل جميع تكاليف هذه الدورات، بحسب ما ذكرت صحيفة "المدينة"، وهي دورة الأطباء البيطريين في مجال الفروسية والخيل العربية الأصيلة، ودورة تحكيم جمال الخيل العربية للحكام الوطنيين، إضافة إلى دورة عارضين الخيل العربية الأصيلة في مجال عرض خيل الجمال، ودورة مدير الميدان في مجال عرض خيل الجمال وذلك ضمن برامج المركز لتطوير أداء العاملين في مجال الخيل العربية.

ودعت إدارة مركز الملك عبدالعزيز الراغبين في الالتحاق بإحدى الدورات زيارة موقعها الإلكتروني، للالتحاق وتعبئة استمارة الاشتراك.