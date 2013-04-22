فريق بحث سعودي يبتكر تقنية استخدام البكتيريا كناقل للدواء

توصل فريق من الباحثين بجامعة الملك سعود في الرياض، إلى استحداث طريقة جديدة لاستخدام البكتيريا كناقل للدواء.

وجاءت أهمية هذه الطريقة من خلال استخدام مواد كيميائية بسيطة تم بواسطتها إفراغ البكتيريا من محتوياتها الداخلية من البروتين والمواد الوراثية "DNA" والسيتوبلازم دون تشويه بنيتها التركيبية الخارجية، ومن ثم تصبح جاهزة لحمل الدواء وإيصاله إلى مناطق مختلفة من الجسم بطريقة الاستهداف.

ويعتبر استخدام البكتيريا في نقل الدواء، من الاتجاهات العلمية الجديدة عالميا، وهي تعتمد على خطوات كثيرة ومكلفة في ذات الوقت.

وفي حديث لصحيفة "الرياض"، قال رئيس الفريق البحثي والمشرف على كرسي الكيالي الأستاذ الدكتور فارس العنزي، إن "الطريقة الجديدة التي توصل إليها الدكتور عمرو عمارة والدكتور منير سالم، تعد طريقة مثالية في الحصول على (Bacterial Ghosts)"

وأشار إلى أن الفريق نجح في تطبيق الطريقة الجديدة التي سميت بـ " Sponge-Like " على سلالات مختلفة من البكتيريا وأثبتت كفاءتها وتميزها عن الطريقة المتبعة عالميا، حيث إن البكتيريا المستخدمة تصبح مثل الاسفنج في إخراج محتوياتها.

ولفت د. العنزي إلى أن "هذا الإنجاز يعد بوابة الدخول إلى عصر جديد من إنتاج وتوصيل الدواء، وسيفتح الطريق لإنتاج لقاحات آمنة وحمل وإيصال أدوية مختلفة بكفاءة عالية".

يذكر أن فريق البحث سيشارك بهذا الإنجاز في المؤتمر الدولي للتقنية الحيوية والذي سيقام في الولايات المتحدة الأميركية خلال الفترة المقبلة.