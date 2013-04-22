مكتب محاماة أميركي يعيّن سعودية في منصب كبيرة استشارييه

عيّن مكتب محاماة أميركي محامية سعودية على رأس قسم خاص بالسيدات أنشأه مؤخراً، حسب ما جاء في صحيفة "أريبيان بزنس".

وأوضح مكتب "سكواير ساندرز" في بيان له أنه عيّن الدكتورة ناديا العناني بمنصب "كبيرة استشاريين" في مكتبه في الرياض. وستقود قسم المحاماة الخاص بالسيدات الجديد من العاصمة السعودية والذي تم تصميمه بشكل منفصل عن باقي الأقسام حيث يعمل المحامون الرجال.

ونالت العناني تأهيلها في الأردن، وهي مختصة في المسائل التشريعية والمصرفية، كما أنها درست القانون في جامعة الأميرة نورا وجامعة الأمير سلطان.

وقال كيفن كونر منسق أعمال "سكواير ساندرز": "لطالما كنا في مقدمة الساعين لتطوير المحاميات من النساء وتبني الشركات العائلية وشركات السيدات في المملكة، ويسرني أننا نفتتح مكتبنا الجديد في الرياض ونرحب بالسيدة ناديا العناني في الشركة".

يذكر أن وزارة العدل السعودية منحت مؤخراً المواطنة أروى بنت طلال الحجيلي أول شهادة تعريف للمحامي المتدرب، تمهيداً لحصولها على رخصة مزاولة مهنة المحاماة، بعد استيفائها أعوام الخبرة بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وقالت الوزارة إنها ستمنح أي سعودية استوفت الشروط شهادة تعريف محام، خلال يومين من طلبها، والتي تخولها الترافع في عدد غير محدود من القضايا أمام المحاكم.

وتمنح وزارة العدل رخصة مزاولة مهنة المحاماة بعد أن ترفع أوراق ومستندات المحامي أو المحامية إلى لجنة القبول في الوزارة والمكونة من أربعة أشخاص؛ هم: وكيل وزارة، ومدير الإدارة العامة للمحاماة بالوزارة، وقاضٍ، ومحامٍ ذي خبرة، يقررون منح أو رفض رخصة المحاماة لطالبها.