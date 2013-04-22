هبوط اضطراري لطائرة "السعودية" بمسقط بسبب بلاغ كاذب

هبطت طائرة تابعة للخطوط السعودية هبوطاً اضطرارياً بمطار مسقط الدولي، وكانت الطائرة متجهة من مومباي بجمهورية الهند إلى الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب بلاغ كاذب حول وجود حريق في مقصورة الشحن.

وصرح مصدر مسؤول بالهيئة العامة للطيران المدني أن الطائرة من نوع بوينغ 777 وكانت تقل على متنها 341 مسافرا قد اضطرت للهبوط بمطار مسقط من أجل التأكد من البلاغ بوجود حريق بمقصورة الشحن، الذي اتضح بأنه بلاغ كاذب، وقال إن الطائرة سوف تستأنف رحلتها إلى مدينة الرياض، وقد عادت الحركة الجوية في المطار إلى طبيعتها.