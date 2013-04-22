100 مفتشة سعودية برتبة جندي وجندي أول مستعدات للمداهمة

باشرت 100 مفتشة سعودية برتبة جندي وجندي أول، عملهن في مداهمة المنازل والمواقع التي يشتبه بتورطها في تجارة المخدرات، منهن 18 مفتشة لمنطقة الرياض، في خطوة تهدف إلى توفير عناصر نسائية في المداهمات الأمنية للمنازل التي قد تكون فيها سيدات.

وقالت لـ ''الاقتصادية'' مديرة إدارة الشؤون النسوية في المديرية العامة لمكافحة المخدرات أمل خاشقجي، إنه ''تم تدريب جميع المفتشات على أعمال المداهمات والتفتيش على المخدرات وغيرها وكيفية التعامل مع مختلف المواقف الطارئة".

وأبانت أن، "المفتشات عادة لا يتعرضن لأي مخاطر من أي نوع لأن عملهن يقتصر على تفتيش السيدات، ولا يدخلن المواقع إلا بعد تأمينها جيدا وتسهيل مهمتهن وبحضور عناصر الأمن".

كما أوضحت أنه، "يمكن لأي جهة تقديم طلب تفتيش أي جهة نسائية في حال التأكد من تورط أي موقع نسائي مغلق في تجارة أو ترويج المخدرات".

يذكر أن من المتوقع زيادة عدد المفتشات مستقبلا نتيجة زيادة الحاجة إليهن، وأشارت خاشقجي إلى أنه "يمكن تطوير قدراتهن في بعض الجوانب كالدفاع عن النفس في حال الحاجة إلى مثل ذلك".