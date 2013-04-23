السعودية.. 84 مكتبة عامة وعدة مقاهٍ تحتفي بـ"يوم الكتاب"

احتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، الذي حددته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) في يوم 23 إبريل/ نيسان من كل عام، فتحت 84 مكتبة عامة في السعودية أبوابها للزوار على مدى يوم كامل دون توقف.

وأوضح وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الثقافية، ناصر الحجيلان، في هذا السياق، أنه كلف المكتبات العامة للقيام بنشاطات نوعية للتذكير بأهمية الكتاب والعناية به، وإرساء قيم القراءة الواعية لفتح آفاق معرفية واسعة للجمهور، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ المكتبات العامة في البلاد باستمرار العمل في المكتبات العامة طوال اليوم لخدمة الرواد وتقديم برامج جذب وتشجيع لكافة الفئات العمرية لتذكيرها بأهمية القراءة.

واشتمل احتفاء السعودية باليوم العالمي للكتاب على برامج ميدانية متنوعة، حيث تم افتتاح معرض للكتاب في أحد أكبر أسواق العاصمة السعودية التي ترتادها آلاف الأسر كل يوم.

وقال مدير الإعلام والنشر بوزارة الثقافة والإعلام، محمد عابس في تصريح لـ"العربية.نت": "يتم توزيع الكتب مجاناً إلى جانب هدايا ستقدم للأطفال في هذا المعرض الذي يستمر على مدى ثلاثة أيام منذ النهار وحتى الحادية عشرة ليلاً"، لافتاً إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار خطط لتوسيع دوائر قراءة الكتاب بين صفوف المراحل العمرية المختلفة.

ويمتد الاحتفاء باليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف في السعودية إلى الأماكن العامة والمقاهي التي يرتادها الشباب والفتيات، إذ سيوقّع في جدة عشرة مؤلفين شباب كتبهم التي فضلوا أن يتم تدشينها خلال هذا اليوم في مقر مقهى الكتاب في جدة، فيما تشهد العاصمة الرياض تعاون عدد من المقاهي ونوادي القراءة التابعة للجامعات لتقديم عرض وشراء الكتب مع تقديم القهوة مجاناً.

وقال لـ"العربية.نت"، نايف الزريق، مدير عام مقهى بكتشينو: "سنفتتح الليلة معرضاً مصغراً يحتوي على عدد من الكتب المختارة في شتى التخصصات، إضافة إلى تقديم القهوة مجاناً"، مشيراً إلى أنه بالتعاون مع عدد المقاهي ستكون هناك قراءات جماعية للكتب من الساعة العاشرة مساء وحتى منتصف الليل.