الطائف.. فريق طبي ينسى "شاشاً" في رحم سيدة بعد الولادة

اتهم مواطن فريقاً طبياً في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة الطائف بالتسبب في حدوث جلطة لابنته، جراء تلوّث نتيجة نسيان الطبيب "شاشاً" طبياً في الرحم بعد ولادتها، بحسب ما ذكره موقع "سبق" الإلكتروني.

وقال غزاي عايض الحارثي، والد المريضة، إنه تقدم بشكوى عاجلة لمركز شرطة السلامة في الطائف ضد المستشفى عن ذلك الخطأ الطبي.

وأشار إلى أن مندوباً من الشؤون الصحية تولى التحقيق مع أربعة أطباء، بمن فيهم نائب المدير الطبي بالمستشفى.

وطالب الحارثي باتخاذ الإجراءات النظامية حيال المستشفى والطاقم الطبي الذي ارتكب الخطأ، ومعاقبتهم على الجرم الذي وقع منهم، لكون ذلك تسبب في جلطة.

وتحدث لنشرة الرابعة على "العربية" فهد الحارثي، شقيق السيدة المتضررة، قائلاً إن الأطباء أخبروه بأن الخطأ الطبي قد يسبب العقم لشقيقته.

وأضاف أن المستشفى تجاوب معهم بعد علمهم بالخطأ، وقاموا بإخضاع المريضة لعملية تنظيف وتحملوا تكاليف إقامتها.