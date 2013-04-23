طفلة في الخامسة من عمرها تتعرض لطعن في الرقبة من قبل خادمتها

نقلت طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام إلى طوارئ مستشفى الرس العام، نتيجة تعرضها لطعنات في الرقبة، من قبل خادمة منزلية إفريقية في العقد الثالث من العمر، استخدمت فيه سلاحا أبيض، ما أسفر عن تعرضها لإصابة بالغة.

وقال الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم العقيد فهد الهبدان، بحسب ما نقلت صحيفة "عكاظ": "وقف المختصون بمركز شرطة الرس على مسرح الجريمة وحققوا مع المعتدية وتم تصديق اعترافاتها وما زال التحقيق جاريا لمعرفة الأسباب والدوافع تمهيدا لإحالتها إلى القضاء".

وأشار الهبدان إلى أن "الطفلة تعرضت لطعنتين في منطقة الرقبة وحالتها الصحية مستقرة حتى الآن".

