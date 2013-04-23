كاميرا مراقبة ترصد 3 سعوديين يسطون على "بقالة" في جدة

أظهر مقطع فيديو تم تداوله عبر "يوتيوب" ثلاثة شباب سعوديين يقومون بالسطو على أحد محال "البقالة" في حي السليمانية بمدينة جدة، حيث قامت كاميرا المراقبة برصد عملية السطو كاملة.

ويظهر المقطع قيام ثلاثة شباب سعوديين بالدخول إلى المحل، أحدهم يرتدي الزي السعودي "الثوب"، أما الآخر فكان مرتدياً الملابس الداخلية "السروال والفانيلة"، وكان ثالثهم مرتدياً لباساً رياضياً.

وبادر أحد الشباب إلى تشتيت انتباه عامل الكاشير، وانقض الاثنان الآخران على العامل ليعود الشاب الأول ويدخل إلى مكان وقوف الكاشير ويبدأ بسرقة ما وجد أمامه من أموال وبطاقات كانت متواجدة داخل أحد الصناديق.

ولم يكن هذا السطو هو الأول خلال الأشهر الماضية، حيث انتشر سابقاً مقطع آخر على "يوتيوب" يوضح عملية سطوٍ على إحدى "التموينات" بحي الفيصلية في مدينة الدمام.

وبدأت الكثير من محال البقالات والذهب والأسواق العامة بتركيب كاميرات المراقبة التي تساهم بدورها بالقبض على السارقين، وتعد من أهم سبل المساعدة للجهات الأمنية.

ويتجاهل بعض مالكي هذه المحال وضع هذه الكاميرات وأجهزة المراقبة، مما يؤدي إلى عدم التمكن من القبض على الجناة في بعض الأحيان.

ومن جانب آخر، رفض أحد المسؤولين في مركز شرطة السليمانية بمدينة جدة الحديث عن الموضوع أو الإدلاء بأي تصريحات في هذا الشأن.