ميشيل أوباما تزور الطلبة السعوديين المصابين بالانفجار

ذكرت القنصلية العامة في نيويورك، أن زوجة الرئيس الأمريكي، ميشال أوباما، قامت بزيارة الطلاب السعوديين المصابين في انفجارات مدينة بوسطن الأمريكية، وذلك ضمن زيارتها لمصابي حادثة التفجير، كما وجهت خلال زيارتها للمصابين إلى توفير ما يحتاجونه من خدمات علاجية واهتمام طبي.

وبرئاسة القنصل العام في نيويورك عزام القين شكلت القنصلية السعودية في نيويورك فريق عمل طوارئ، وذلك لمتابعة أوضاع الطلبة السعوديين المبتعثين والعوائل السعودية المتواجدة هناك، بعد الأحداث الذي تعرضت لها مدينه بوسطن.

وفي حديث لـ "الرياض" مع القنصل عزام القين قال إنه "تم التنسيق مع السفارة السعودية في واشنطن والملحقية الثقافية بالاتصال والاطمئنان على كافة الطلاب المقيمين في بوسطن والبالغ عددهم 1007 طلاب، وعلمت القنصلية أن هناك طالبين تعرضا للإصابة جراء التفجيرات، وعلى الفور توجهنا وبرفقة رئيس قسم شؤون السعوديين، نايف حمدان الشمري إلى مدينة بوسطن، وكان الهدف من الزيارة الاطمئنان على المواطنين السعوديين المقيمين في مدينه بوسطن".

وأضاف، "فور وصولنا قمنا بزيارة للطالبة السعودية المصابة في الحادثة، نورة العجاجي (طالبة الماجستير في طب وتجميل الأسنان)، والتي تعرضت لجرح بالفخذ بسبب شظايا الزجاج نتيجة لتواجدها بالقرب من موقع الانفجار من ضمن المتجمهرين المتفرجين، وكذلك تمت زيارة الطالب المصاب في الحادثة، الطالب المبتعث لدراسة الهندسة، عبد الرحمن الحربي، والذي تعرض لجروح طفيفة بالساق".