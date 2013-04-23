حسب الإحصائية السنوية التي أصدرها مكتب تسجيل براءات الاختراع الأمريكي، حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن المركز 17 عالمياً بين الجامعات في أعداد براءات الاختراع الصادرة في العام 2012، جعلت السعودية تحتل المرتبة الثلاثين عالمياً بعدد براءات الاختراع.

كما حصدت جامعة الملك فهد بحسب ما نقلت "الشرق"، 57 براءة اختراع في العام 2012، لتدخل للمرة الأولى في القائمة التي تضم المؤسسات الصناعية والأكاديمية التي حققت أكثر من 40 براءة اختراع في العام الواحد.

واستطاعت 27 جامعة عالمية فقط تحقيق أكثر من 40 براءة اختراع، معظمها من أمريكا الشمالية واليابان. وعدا السعودية وماليزيا خلت القائمة من أي دولة عربية أو إسلامية، كما ظهرت شركة أرامكو في القائمة بعد تحقيقها 56 براءة اختراع.