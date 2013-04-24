إصدار أول رخصة تشغيل متحف سياحي في جدة

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار أول رخصة تشغيل متحف خاص سياحي في جدة وهو متحف "العروس للتراث الشعبي" الذي يحتوي على أجنحة عدة تحكي الحياة القديمة لمحافظة جدة، كما يشتمل المتحف على قطع وآثار نادرة ومتنوعة قديمة وتاريخية بحسب ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وتمتد الرخصة لعام واحد وتتجدد بحسب ما يصدر من أنظمة وتعليمات، بعد توصية من قطاع الآثار والمتاحف.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على رخصة متحف خاص، التقدم بطلباتهم لقطاع الآثار والمتاحف متضمنةً معلومات كاملة عن المجموعة التي يملكونها والموقع المقترح للعرض، ليدرس قطاع الآثار الطلب والتأكد من استيفائه جميع الشروط الخاصة بإنشاء المتاحف الخاصة، ومن ثم يمنح المتقدم رخصة لمدة عام واحد تتجدد بحسب ما يصدر من أنظمة وتعليمات، بعد موافقة رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.