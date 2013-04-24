افتتاح تقاطع طريقي الملك عبدالعزيز والملك عبدالله بالرياض

أعلنت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض عن الإطلاق الجزئي، الخميس 25 أبريل/نيسان للحركة المرورية على جسر تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق الملك عبد الله، بشكل مؤقت.

وأشارت الهيئة أن الإطلاق الرسمي لهذا المشروع سيتم بشكل كامل خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت أن الجسر سيفتح جزئياً حتى يتم التمكن من إنهاء الأعمال المتبقية في منطقة التقاطع أسفل الجسر من طرق خدمة وأرصفة إنارة وتنسيق للمواقع.

يذكر أن هذا المشروع الذي بدأ تنفيذه قبل 18 شهراً سيساهم وبشكل كبير بعد انتهائه في تسهيل التنقل من شمال طريق الملك عبد العزيز إلى جنوبه والعكس، كما سيجعل الحركة المرورية على طريق الملك عبد الله أكثر سلاسة.