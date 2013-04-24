بطاقة هوية جديدة تختزل القيادة والأسرة وجواز السفر

تنوي وزارة الداخلية السعودية اعتماد بطاقة هوية وطنية جديدة قادرة على اختزال جميع البطاقات الصادرة من الوزارة في واحدة فقط، على ما جاء في صحيفة "الرياض".

وكشف مصدر مسؤول من وزارة الداخلية نيتها استبدال بطاقة الهوية الوطنية السابقة بأخرى مزوّدة بشريحة ذكية تحتوي على حافظة معلومات بسعةٍ كبيرة مخزن فيها المعلومات الشخصية الخاصة بحاملها ومعلومات رخصة القيادة وجواز السفر وسجل الأسرة.

وسيكون بالإمكان تخزين المعلومات الصحية الأساسية للشخص على بطاقة هويته الجديدة، وسيحتاج ذلك ربطاً جزئياً بين معلومات وزارتي الداخلية والصحة.

وشرح المصدر نفسه أن اختيار هذا النوع من بطاقات الهوية يحتاج إلى توفير أجهزة خاصة لقراءة محتويات البطاقة والمعلومات التي تحتويها للتأكد من بيانات حاملها وفق صلاحيات تحددها الوزارة للقطاعات المستفيدة.

وكشف أن وزارة الداخلية ممثلةً في إدارة الجوازات وبالتعاون مع مصلحة مطابع الحكومة تعمل حالياً على تحديث رخصة الإقامة لتكون بمثابة هوية للمقيم، حيث سيتم إضافة شريحة ذكية إليها تحتوي على نفس تطبيقات بطاقة الهوية الوطنية.

كما أوضح المصدر أن الوزارة تعمل على عدد من المشاريع التقنية لتطوير أنظمة التحقق من الهوية (مثل أنظمة التعرف والتحقق من صورة الوجه والعين والبصمة العشرية)، وأنظمة الأرشفة المركزية، والربط والتكامل مع الجهات الحكومية، وتطوير وتحسين الخدمات الإلكترونية، وغيرها من المشاريع.