توسعة طريق "تعلق" سكان حي في الطائف.. والحل سلالم حديدية

اشتكى عدد من المواطنين في محافظة الطائف بعد أن أدت عملية توسعة شارع إلى منعهم من الوصول الى منازلهم الواقعة على جنب الطريق الواقع على حافة الجبل، شارحين أن أمانة الطائف وضعت لهم سلالم حديد للوصول الى منازلهم، حسب ما جاء في صحيفة "المدينة".

وأكد المتضررون من توسعة طريق "السيل المار" في حي "ابن سويلم" أن السلالم المستحدثة "متعبة" جدا ولا تفي بالغرض خاصة مع كبار السن وعند شراء الحاجيات. كما أعرب أحد قاطني المنطقة عن خشيته من سقوط أبنائه في أي وقت من أعلى الدرج على الطريق العام، مضيفاً أنه بات لا يستقبل أحداً في منزله بسبب صعوبة صعود الزوار اليه.

وتساءل مواطن آخر عن كيفية صعود سيارات الإسعاف والدفاع المدني الى المنطقة في حال وقوع حريق أو حادث آخر. ومن جهته قال قاطن آخر: "إننا نعاني من قلة الاهتمام فمنذ أن انتهت توسعة الطريق لم نشاهد أحدا من العاملين في الأمانة لا مهندس ولا موظف هناك وكلما راجعنا يقال لنا إن التوسعة لم تنته الى الآن ونحن أصبحنا معلقين".

وأخيراً أعرب أحد الساكنين في المنطقة عن نيته التقدم بشكوى الى ديوان المظالم وبعث برقية الى وزير الشؤون البلدية والقروية للنظر في وضعه.

ومن جهتها تشدد أمانة المحافظة على ان الطريق ما زال تحت التوسعة والتطوير وبعد الانتهاء منه سوف يتم وضع جسر لمن على حافة الجبل.