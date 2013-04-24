مجهول يطلق النار على سيارة مقيم أميركي في تبوك

أطلق مجهول النار على سيارة مقيم من الجنسية الأميركية في مدينة تبوك ولم يتم التعرف إلى هوية المجهول حتى هذه اللحظة، واستنفرت الجهات الأمنية في تبوك للبحث عن الجاني، حيث اعتبرتها قضية جنائية.



وصرح مدير شرطة منطقة تبوك، اللواء معتوق الزهراني، بتلقي شرطة المنطقة في حدود الساعة الواحدة ظهراً، بلاغاً عن تعرض سيارة يقودها مقيم أميركي الجنسية إلى اصطدام وإطلاق نار من قبل سيارة أخرى أثناء سيرهما على أحد الطرق بمدينة تبوك، ولم ينتج عن ذلك أي إصابات سوى تلفيات بالسيارة بسبب الاصطدام وإطلاق النار، وقد باشرت الجهات المختصة بشرطة تبوك إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والتحقيق فيها.



ومن جهة أخرى، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي لـ"العربية.نت": "ما حدث هو قضية جنائية ما لم يثبت عكس ذلك، وأتمنى ألا تأخذ الأمور أبعاداً أخرى".