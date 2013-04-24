مكافحة التسول بالرياض: التعاطف مع المتسولين يعرقل عملنا

لام مدير مكافحة التسوّل بمنطقة الرياض، عمر محمد العيد، المتعاطفين مع المتسولين، معتبراً أنهم يعرقلون جهود رجال المكافحة من خلال إعطاء المخالفين الأموال والصدقات، حسب ما جاء في صحيفة "الجزيرة".

وربط العيد في هذا السياق كثرة وجود المتسولين مع كثرة المعطين لهم من تبرعات لا يستحقونها، حسب قوله، حاثاً إياهم بتوجيه بوصلة صدقاتهم نحو الجمعيات الخيرية المنتشرة بكافة مناطق السعودية، والأشخاص المحتاجين ممن لا يسألون الناس إلحافاً في مساكنهم.

وجدّد تأكيده على أهمية تعاون المواطنين من أجل القضاء على هذه ظاهرة من خلال الاتصال على أرقام مكاتب مكافحة التسول في المناطق والتي تعمل على مدار الساعة للتبليغ عن حالات تسول يشاهدونها.

وفي هذا السياق قدَّر العيد تعاون أئمة المساجد في منع التسول فيها. كما دافع عن رجال المكافحة وقدَّر ما يقومون به للحد من ظاهرة التسول سواء في المساجد أو في الأماكن العامة والقبض على المتسولين، نافياً في الوقت ذاته وجود أي إهمال أو تقصير في هذا الشأن.

التسوّل ومخالفو نظام الإقامة

وكشف العيد أنه - وحسب دراسة حديثة - يشكل مخالفو أنظمة الإقامة والعمل بالمملكة 86% من مجموع المتسولين من غير السعوديين، مشدداً على أهمية الحملات التي تنفذها الأجهزة الأمنية في ضبط المتسللين والمخالفين والتصدي لهم. وتوقع أن تسفر هذه الحملات عن الحدّ من أعداد المتسولين في كل المملكة.

وشرح أنه عندما يتم القبض على متسوّل من مخالفي نظام الإقامة يتم إيقافه لدى مكتب مكافحة التسول لفترة 24 ساعة، ومن ثم يتم تسليمه للجهات الأمنية التي تتولى بعد ذلك ترحيلهم إلى وجهتهم التي أتوا منها.

وقال إن المتسولين السعوديين الذين يتم القبض عليهم يتم العمل على دراسة وضعهم وأحوالهم ومعرفة السبب الرئيس لتسولهم من قبل اختصاصيين اجتماعيين في المكتب، ومن ثم يتم البحث لهم عن عمل.

وفي سياق متصل، نفى العيد ما تم تداوله عن قبض مكتب المكافحة على سعوديين جامعيين ومن حملة الشهادة الثانوية عاطلين وامتهنوا التسول.