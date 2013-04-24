وزارة التربية ونظام الإجازات..

تنام وزارة التربية والتعليم عن كثير من القضايا، وتغض الطرف عن كثير من المشكلات التي تئن بها الإدارات العامة للتربية والتعليم ومكاتب التربية في المناطق والمحافظات، التي تثقل كاهل المدارس على امتداد اليوم الدراسي من طابور الصباح حتى الحصة الأخيرة، ولكنها تصحو بقوة لكسر أجنحة المثقفين والأدباء الذين يعملون في هذا الجهاز التربوي المهم وإداراته المختلفة، ويعلو الضجيج عندما يطالبون بحقهم في تطبيق إجازة الأدباء التي أقرها مجلس الوزراء والمعمول بها في لائحة الإجازات الأخيرة التي عممتها وزارة الخدمة المدنية، التي يُعمل بها في بعض المناطق التعليمية ويعطل العمل بها في مناطق أخرى، وهذا في حد ذاته موضع سؤال مهم جدا يوجه للمسؤولين عن شؤون الموظفين في الوزارة.

أكتب هذه المقالة عطفا على ما وصلني في البريد من بعض الزملاء التربويين، معلمين ومشرفين ومديري المدارس ومن في حكمهم الذين تصلهم دعوات لحضور الفعاليات الثقافية مثل معرض الرياض الدولي للكتاب، والملتقيات الثقافية والأدبية التي تقيمها الأندية الأدبية دوريا، حيث يذكر بعضهم أنه تم حسم أيام حضورهم لمعرض الكتاب الأخير تلبية للدعوة الموجهة إليهم, وكذلك رسائل من بعض الأدباء الذين وصلتهم دعوات لحضور مؤتمر الأدباء الرابع في المدينة المنورة، وهم يخشون تلبية الدعوة ويتم خصم الأيام من مرتباتهم، ونحن نعلم أن معظم أدبائنا ومثقفينا من منسوبي وزارة التربية والتعليم، في هيئاته المختلفة الفنية والإدارية، وهذه المشكلة تتكرر معهم كل عام، ونحن نتساءل دائما عن مدى تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في نظام الدولة، والتي يجب أن تكون واضحة وكافية لحماية حقوق الموظف، والحفاظ على حقوق الوظيفة، لكن ما نجده من تعنت عند كثير من الإداريين حول إجازة الأدباء، يجعلنا نعيد النظر في تطبيق أنظمة وزارة الخدمة المدنية، والمطالبة بحماية قرارات مجلس الوزراء من عبث العابثين الذين يريدون أن (تمشي الأمور على هواهم), ضاربين بكل اللوائح والنظم عرض الحائط..

والمادة الخامسة والعشرون من نظام الإجازات تنص على الآتي: ( يسمح للأدباء من موظفي الدولة الذين تستعين بهم الأندية الأدبية بالتغيب عن العمل لغرض المشاركة في المؤتمرات والندوات والمحاضرات الثقافية التي تعقد في مناطق المملكة متى كان ذلك مؤيداً من قبل الجهة المشرفة على النشاط أو مجالس إدارات الأندية الأدبية دون أن تقتطع من إجازات الأديب مدة المهمة المكلف بها على ألا يتجاوز مجموع مدد الغياب في العام الواحد ثلاثين يوماً، وتتولى الجهة المشرفة على هذا النشاط إبلاغ مرجع المشارك بوقت كاف).

هذه المادة واضحة جدا وصريحة جدا ولا تحتاج إلى تأويلات أو تفسيرات حسب الأهواء, ولكنني لمست أن بعض مسؤولي شؤون الموظفين لا يطبقون المادة الخامسة والعشرين من لائحة الإجازات، وليتهم يطبقون قرار مجلس الوزراء رقم 310 وتاريخ 1429/10/27 هـ المبلغ بخطاب رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 43140/ ب وتاريخ 1429/11/1هـ الخاص بتنظيم أوضاع منسوبي القطاعين العام والخاص المشاركين في مناسبات وطنية في الداخل والخارج, وهذا القرار خاص بتنظيم إجازة الأدباء، وهي مادة مستقلة في لائحة الإجازات، ومفسرة في اللائحة التفسيرية في الفقرة الثانية التي تختص بالأنشطة الثقافية والاجتماعية التي سأوردها كما هي:ـ

ثانيا : النشاط الثقافي والاجتماعي الداخلي والخارجي :

يسمح لشاغلي الوظائف التعليمية والطلبة من مراحل التعليم العام والجامعي ومن في حكمهم في مؤسسات التعليم والتدريب الأخرى والموظفين المدنيين من القطاعين الحكومي والخاص والعسكريين بالغياب – خلال السنة الواحدة – للمشاركة في المسابقات ، والأمسيات ، واللقاءات الثنائية ، والمعارض ، والاجتماعات ، والمؤتمرات الثقافية ، والمهرجانات ، والوفود الشبابية ، والندوات ، والدورات التدريبية ، وغيرها من الأنشطة الداخلية والخارجية ، بمختلف الصفات والأسماء والمستويات ، أياما لا تتجاوز في مجموعها :ثلاثين يوماً حداً أقصى داخل المملكة، وستين يوماً حداً أقصى خارج المملكة.

كنت قد أشرت في مقالة سابقة إلى التوصية الخامسة من توصيات مؤتمر الأدباء الثالث التي نصها ما يلي: (التأكيد على كافة الجهات الحكومية بالعمل على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 310 بتاريخ 1429/10/27 هـ القاضي بالموافقة على تنظيم المشاركات في الأنشطة ومنها المؤتمرات الثقافية في الداخل والخارج، والسماح للموظفين بحضورها).

ولأن هناك الاستعدادات قائمة على قدم وساق لفعاليات مؤتمر الأدباء الرابع الذي سيعقد في المدينة المنورة نهاية الشهر الحالي، فإنني أكرر طلبي الآن مرفوعا إلى المدير العام لإدارة الأندية الأدبية المعين مؤخرا الأستاذ حسين بافقيه بأن يتم التعميم الوزاري على الجهات المعنية، والتأكيد عليهم بالسماح لموظفيها الأدباء المشاركين في الفعاليات الثقافية التي يدعون لحضورها والمشاركة فيها، وتطبيق القرار المشار إليه آنفا ليتمكنوا من المشاركة بلا عقوبات، كما فعلت بعض الإدارات ذلك، والحرص على عدم حسم أيام المؤتمر من مرتباتهم، والسماح لهم بحضور أي فعالية أخرى يتم دعوتهم إليها.

*نقلاً عن "الشرق"