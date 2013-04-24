أمطار "البيضاء" تهطل على السعودية وتوقعات بسيول

توقع مختصون في المناخ والطقس هطول الأمطار على بعض المناطق السعودية خلال اليومين القادمين وذلك عبر حالة مطرية أسموها "البيضاء". وأكد المختصون في تصريحات لوكالة "الأنباء السعودية" توافر وتضافر عوامل جوية إيجابية تتمثل في كتل هوائية رطبة قادمة من بحر العرب، وانتقال الرطوبة الاستوائية التي تتمدد وتتوغل عبر منخفض السودان إلى داخل أجواء المملكة.

وذكر الدكتور عبد الله المسند، عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، أن الكتل الرطبة التي تندفع فوق أجواء المملكة في الطبقات الجوية المختلفة ستُلقح بأخاديد علوية باردة، بعد أن تسهم التيارات الصاعدة برفعها للطبقات الباردة، مشيراً إلى أن من هذه العملية تتشكل السحب الركامية والطبقية.

وأوضح المسند أن المملكة ستشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، ما يدفع الرطوبة إلى الصعود إلى الطبقات الباردة العليا التي عندها تتكثف السحب.

"البيضاء" للتفاؤل

وأطلقت "لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة العربية السعودية" تسمية الحالة المطرية القادمة باسم "البيضاء" تفاؤلا وتمييزاً لها عن غيرها، وهي من الأسماء المدرجة في جدول سابق ومعتمد من قِبل اللجنة، وذلك لسهولة الحديث عن الحالة حاضراً ومستقبلاً لدى المهتمين والمراقبين.

ويتوقع أن تهطل الأمطار على معظم المناطق السعودية بداية بشكل متقطع وغير متصل ابتداء من مساء الخميس 25 أبريل/نيسان، ثم تشتد وتتسع يوم الجمعة والسبت والأحد. حيث أفادت مخرجات النماذج المناخية بأن حالة "البيضاء" قد تطول وتمتد ليشمل تأثيرها وخيرها فترة زمنية تغطي معظم الأسبوع الأول من شهر مايو.

ومن المتوقع أن تشهد منطقة الرياض وخاصة غربها وجنوب غربها النصيب الوافر من الأمطار واحتمال تساقط حبات البرد الكثيف.

رفع درجة الاستعداد

هذا وقد وجه وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز بتسخير كافة الإمكانات الآلية والبشرية والمادية لمواجهة الأخطار المحتملة جراء المتغيرات المناخية المتوقعة خلال الأيام المقبلة .

وأوضح الناطق الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد عبد الله العرابي الحارثي بأن هناك توجيهات لمدراء الدفاع المدني في جميع المدن والمحافظات بمناطق المملكة والمشمولة بالتحذير برفع درجة الاستعداد والتهيؤ لمواجهة ما قد يحدث نتيجة للتقلبات المناخية المتوقعة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لسرعة نشر دوريات السلامة والوحدات الميدانية في المواقع المحتمل تأثرها بمياه الأمطار والأودية المجاورة ومجاري السيول التي تمر قرب المناطق المأهولة بالسكان.

وقال العقيد الحارثي إن مركز القيادة والسيطرة بالمديرية العامة للدفاع المدني على تواصل دائم ومستمر على مدار الساعة مع مصلحة الأرصاد وحماية البيئة وكافة الأجهزة المعنية برصد الظواهر الجوية محلياً ودولياً وخبراء الطقس بالمملكة.

كما أهاب الحارثي بالمواطنين والمقيمين متابعة موقع المديرية العامة للدفاع المدني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على كافة الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

تشمل أجزاء واسعة من المملكة

وتوسع الباحث المناخي خالد بن محمد العوض في توقعه عن الحالة المطرية القادمة لتشمل أجزاء واسعة من المملكة حيث توقع بأن الحالة المطرية ستبدأ الأربعاء جنوب المنطقة الشرقية وشرق منطقة الربع الخالي ثم تتوسع بشكل ملحوظ يوم الخميس لتشمل أجزاء من غرب منطقة الرياض ومنطقة عسير وقد تشمل جنوب منطقة القصيم كما تستمر جنوب المنطقة الشرقية.

وذكر العوض أن المراصد العالمية أشارت إلى هطول أمطار تفوق المعدل السنوي خلال الأسبوع المقبل وتستمر إلى نهاية الشهر الجاري حيث تعتبر هذه الحالات مشابهة لما حدث في فصل الربيع عام 1982 والأعوام ما بين 1981 وحتى 1985 وسال على إثرها العديد من الأودية الكبيرة في المملكة.

يذكر أن وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للدفاع المدني سخرت إمكانياتها الآلية والبشرية والمادية لمواجهة الأخطار المحتملة جراء المتغيرات المناخية خلال الأيام القادمة.