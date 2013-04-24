"مكافحة المخدرات" تقبض على مروّج سعودي ستيني بعفيف

كشف مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية، الأستاذ عبدالإله الشريف، عبر حسابه في "تويتر"، أن مكافحة المخدرات بمحافظة عفيف ألقت القبض أمس على مروّج ستيني سعودي الجنسية، وبحوزته كمية من الحبوب المحظورة، حيث كان المروّج ينتظر أحد زبائنه من الشباب المراهقين.

وقد عُرف عن المقبوض عليه أنه يروج الحبوب المخدرة على شباب المحافظة، حيث ألقي القبض عليه قبل ذلك، كما اشتهر باصطياد صغار السنّ.

وقال عبدالإله الشريف: "إن المملكة ضبطت خلال عامين ١٦٦ كغ هيروين نقي، و٦٦ طن حشيش و١٢٣ مليون قرص كبتاغون، وهذه الكميات الكبيرة لاشك أن خلفها عصابات تحاول بشتى الطرق تسريب سمومها الى بلادنا، وتدمير عقول أبنائنا وتفكيك أسرنا".

وأضاف "الأجهزة الأمنية لها جهود مشكورة، نتمنى أن تكون قضية المخدرات لدى الجهات المختلفة من أولوياتها الوقاية من المخدرات حتى نكون صفاً قوياً ضد تلك الهجمات التي يشنّها أعداء الوطن".

وصرَّح الشريف في وقت سابق لـ"العربية.نت" بأن المديرية العامة لمكافحة المخدرات بالسعودية تقدم مكافآت وحوافز مادية مغرية للمبلغين عن قضايا المخدرات أو الذين يقدمون أي معلومات تمكِّن أجهزة مكافحة المخدرات من ضبط مهربي ومروجي المخدرات.

وأوضح أن المبلّغ أو المتعاون في حال تقديمه أي معلومة تمكنهم من ضبط مهربي ومروجي المواد المخدرة تتم مكافأته بواقع 50% من المكافأة النظامية المستحقة له من الدولة بموجب القرار الوزاري و50% للفرقة القابضة.