"يا خبر أسود"!

بداية الخبر ليست هي كل شيء.. دائما فتش عن النهايات.. استمع - اقرأ - حتى آخر نقطة في الحديث.. الخبر أحيانا لا يعدو عن: "أبشرك.. جاك ولد.. لكنه مات"!

أخبار كثيرة أمامي ينطبق عليها ذلك.. التقطت خبرين عشوائيين.. بداية الخبر الأول تقول: 394 قرار عقوبة مالية مع الغلق الموقت منذ بداية العام الجاري 1434 طبقتها الهيئة العامة للسياحة والآثار على عدد من مرافق الإيواء السياحي في مختلف المناطق!

أستطيع ككاتب أن أضع نقطة هنا وأبدأ في الثناء على الهيئة.. من الممكن أن أترك انطباعا جيدا لدى الشارع أن هيئة السياحة أدركت رداءة هذه المرافق، وسوء الخدمة فيها، وخطرها على الصحة العامة، وبالتالي بدأت تتعامل معها بقوة النظام.. هذه هي خطورة الإعلام!

لكن للخبر بقية تقول إن سبب الإغلاق هو عدم وجود التراخيص النظامية من المديرية العامة للدفاع المدني وغيرها.. المسألة "أوراق" وليست قناعة لجان ومفتشي الهيئة - أنفسهم - بملاءمتها للاستخدام البشري!

الخبر الثاني يقول: كشف نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين، عن انخفاض أعداد المباني المدرسية المستأجرة في السعودية..

ولو توقفنا هنا أيضا، وقمنا بالتعليق عليه بهذه الصورة، نكون قد عكسنا جانبا مشرقا، فالوزارة استغلت الطفرة بشكل جيد، وأسهمت في الارتقاء بالبيئة التعليمية.. لكن الواقع - والواقع هو بقية الخبر - يقول إن نسبة الانخفاض نحو 19% بعد أن كانت قبل ثلاثة أعوام تبلغ 41%، أي أن الوزارة رغم كل هذه المليارات والفوائض الضخمة لم تتقدم في دوائر النسبة سوى 22%!

تذكر: ابحث دائما عن نهاية الخبر ولا تغتر ببدايته!

*نقلاً عن "الوطن"