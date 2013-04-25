"الضمان الاجتماعي" ينفي اعانة من راتبه أقل من 8000

أكدت وكالة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، أن ما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن اعتزام الوكالة صرف مساعدة مقطوعة لمن يقل راتبه عن ثمانية آلاف ريال لا أساس له من الصحة، بحسب ما أوردت صحيفة "المدينة" السعودية.



وقال مدير عام العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون الاجتماعية خالد بن دخيل الله الثبيتي: إن المساعدة المقطوعة يتم صرفها لفئات ينطبق عليها نظام الضمان الاجتماعي ولائحته التنفيذية ممن يستحقونها، مثل: المطلقات والأرامل والأيتام والمهجورات والمعلقات والعاجزين عن العمل والمعوقين.



وبين الثبيتي أنه إذا ثبتت الحاجة للمتقدم واتضح أن دخله أقل من الحد المانع الشهري، ولديه زوجة وعدد من الأبناء فإن المساعدة المقطوعة تحدد بحسب العمر وحجم الضرر مثل الكوارث.



كما أكد أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة ولكن ما يصدر فهو حسب النظام والتعليمات والأوامر الصادرة من الجهات العليا ويصدر فيها توجيهات من معالي وزير الشؤون الاجتماعية والوكيل للضمان الاجتماعي.

ودعا جميع المواطنين والمستفيدين إلى عدم الانسياق إلى الإشاعات بكل أشكالها، مؤكدًا أن الوزارة هي من يعلن ذلك عبر القنوات الرسمية.