عقد البشر يظهرها تويتر ..!

جَاء "تويتر"، وجَاءت مَعه الفَضائِح، حَيثُ سَقطت بَعض الأقنعَة، والبَعض الآخَر في طَريقها للسّقوط..!

ومِن الصَّعب حَصر الفَضائِح التي كَشفها "تويتر"، ولَكنَّني سأتنَاول فضيحَة في كُلِّ مَقال، مَتَى سَمَحَ المَجَال..!



مِن خِلال "تويتر"، اكتَشفتُ بَعض العُقَد لبَعض السّعوديين؛ مِنها العُقْدَة المُتمثِّلة في مَسألة الذِّكر واللا ذِكر، وأعنِي بِهَا التَّالي:

حِين أكتُب تَغريدة، وأُشير فِيها إلَى مَن مَعي في مَقهَاي العَامر، أو في حلِّي وتِرحَالي، يَغضب بَعضهم لأنَّني ذَكرتُ اسمه، خَوفاً مِن الاحتكَاك بي، لأنَّني أُتّهم –أحياناً- بتُهمٍ غَريبة، مَا أنزَل الله بهَا مِن سُلطان، فمثلاً يقول لي أحدهم: أنتَ عَلمَاني، أو أنتَ لِيبرَالي، أو أنتَ عَدو المَرأة، أو أنتَ مَشبوه، ولا أُريد النَّاس يَعلمون أنَّني أجلس مَعك.. وأنتَ في "تويتر"؛ ومِن خِلال تَغريداتك أخبَرتهم بذَلك..!



وبَعد أيَّام تَعود نَفس الحَالة، وأكتُب تَغريدة أُُشير فِيها إلَى مَن مَعي، وأستَثنِي اسمه، فيتّصل غَاضباً: لمَاذا تَجاهلتني، هَل أنَا مَشبوه.. أو عَلماني، أو لِيبرَالي؟ هل أنَا عَدو المَرأة؟.. وهَكذا لا يَحيقُ المَكر السّيئ إلَّا بأهله..!



أكثَر مِن ذَلك، بَعضهم يَغضب إذَا ذَكَرْت أنَّه مَعي، لأنَّه قَد كَذِبَ عَلى زَوجته وقَال: أنَا في العَمل عِندي دَوام إضَافي، والحَقيقة أنَّه جَالس مَعنا، يَرتع ويَلعب.. وهَكذا تَبدو فَضائل "تويتر"، حَيثُ يَكشف مَن كَذب، ويَفضح مَن انحَرَف..!

حَسناً.. مَاذا بَقي؟!



بَقي القَول: هَذه إحدَى عُقَد بَعض السّعوديين التي اكتَشفهَا "تويتر"، لذَا أصبحتُ محتَاراً مُرتبكاً أمَام أي تَغريدة أُُسطِّرها، لأنَّني أخشَي أن يَغضب هَذا، ويزعل ذَاك.. بصَراحة احترنَا فِيكم يَا قَوم "تويتر"، لِذَا أفتونِي كَيف أتَعَامَل مَعكم وأجركم عَلى الله..!!!



نقلاً عن "المدينة" السعودية