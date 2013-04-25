معلمون ومعلمات يرصدون أخطاء في منهاج "التربية والتعليم"

عملت وزارة التربية والتعليم خلال الفترة الماضية على تعديل عدد من الأخطاء ومعالجتها في بعض مناهجها التعليمية، حيث تسعى الوزارة إلى تلافي تلك الأخطاء في طبعاتها للعام المقبل، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية".

وأكدت المصادر أن هناك تعديلاً وتطويراً في معلومات بعض الدروس في بعض المناهج، خاصة بعد رصد معلمين ومعلمات لهذه الأخطاء ورفعها للوزارة.

يأتي ذلك بعد تفشي عدد من الأخطاء، سواء كانت لغوية أو معلوماتية في عدد من المناهج المؤلفة حديثة، وحظيت مناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية بالنصيب الأوفر من تلك الأخطاء.

إلى ذلك شارك 1500 طالب ومعلم وولي أمر في ملتقى المناهج الدراسية، حيث أكد المشاركون أهمية تدريب المعلمين بشكل كاف قبل البدء في إصدار المناهج الجديدة، داعين إلى أهمية التطوير في تلك المناهج كل عام، وألا تبقى سنوات دون تطوير.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط والتطوير، الدكتور نايف الرومي، إنهم استفادوا من ملتقى العام الماضي، ونفذوا 70 ملحوظة تم تقديمها في المناهج الجديد.

وأوضح الرومي أن مشاريع تطوير المناهج لا تخلو من التحديات والصعوبات التي تجابه بالتخطيط السليم والتفهم عن طريق تكامل العمل داخل الوزارة وفي الميدان التربوي للتغلب على هذه الصعوبات، منوهاً بأن الوزارة أعدت خطة شاملة للتغلب عليها بالتأهيل الجيد للمعلمين والمعلمات، وإعداد خطة شاملة لتأمين الاحتياجات من التجهيزات المدرسية.

وأضاف: "إن مثل هذه الملتقيات تسهم في تطوير العمل التربوي، وتعمل على تطوير الأداء"، مؤكداً أهمية إشراك المعلم والطالب وولي الأمر في المناهج، وأخذ الرأي منهم، فهم أساس العملية التعليمية، مشيداً بجهود إدارة تعليم الرياض في إعداد وتنظيم الملتقى.

من جانب آخر، قال الدكتور محمد السديري، مساعد مدير تعليم الرياض: "إن المملكة حرصت في بداية التأسيس على التوسع الكمي بحيث لم تبق مدينة أو قرية إلا وقد وصلها التعليم، والآن تعمل على التوسع الكيفي مع الكمي"، مشيراً إلى أن الدولة تعطي التعليم باليد السخية، إلا أن القرارين المالي والسياسي لا يكفيان، حتى لو وضعت الوزارة كثيراً من الخطط للتغيير فإنه لن يتم الاستفادة، لكن لا بد أن يكون التغيير من الوزارة.

وأوضحت مديرة إدارة التخطيط والتطوير، وضحاء بنت سعد الشريف،أنه تم تنفيذ الملتقيات المدرسية في 17 مدرسة للبنين والبنات، وباشتراك أكثر من 1668 معلماً ومعلمة وطالباً وطالبة ومشرفاً ومشرفة وأولياء الأمور، وأنهم استفادوا من آرائهم وملاحظاتهم التي أبدوها خلال الملتقى.

إضافة لذلك نظمت إدارة الاختبارات والقبول في تعليم الرياض، ورشة عمل لإعداد جداول الاختبارات، بحضور 12 معلماً من التخصصات كافة، و12 مدير مدرسة وأربعة مشرفين، إضافة إلى 57 طالباً من مدارس المرحلة الثانوية.